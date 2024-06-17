Футболісти збірної України, які нині грають перший матч на Євро-2024, подякували воїнам, що боронять країну на передовій. Вони впевнені, що лише завдяки ним ця гра може відбутися.
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Збірники зазначають, що 1 команда на полі має можливість зіграти лише завдяки 1 мільйону вболівальників на полі бою.
Перед першою грою на Євро ми хочемо подякувати усім нашим вболівальникам, які сьогодні захищають Україну. Ми можемо грати сьогодні завдяки вам! Слава Україні!,
– додали в Українській асоціації футболу.
Наступні матчі групи
17 червня, о 19:00 за Києвом зіграють стартовий матч на Євро-2024 суперники України та Румунії по групі – Бельгія та Словаччина.
Наступний матч Збірна України проведе проти Словаччини 21 червня о 16:00.
Румунія в другому турі зіграє проти Бельгії у суботу, 22 червня о 22:00.