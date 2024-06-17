Футболісти збірної України, які нині грають перший матч на Євро-2024, подякували воїнам, що боронять країну на передовій. Вони впевнені, що лише завдяки ним ця гра може відбутися.

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Збірники зазначають, що 1 команда на полі має можливість зіграти лише завдяки 1 мільйону вболівальників на полі бою.

Перед першою грою на Євро ми хочемо подякувати усім нашим вболівальникам, які сьогодні захищають Україну. Ми можемо грати сьогодні завдяки вам! Слава Україні!,

– додали в Українській асоціації футболу.

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