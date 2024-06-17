Футболисты сборной Украины, которые сейчас играют первый матч на Евро-2024, поблагодарили воинов, защищающих страну на передовой. Они уверены, что только благодаря им эта игра может произойти.
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Сборники отмечают, что 1 команда на поле имеет возможность сыграть только благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя.
Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам! Слава Украине!,
– добавили в Украинской ассоциации футбола.
Следующие матчи группы
17 июня, в 19:00 по Киеву сыграют стартовый матч на Евро-2024 соперники Украины и Румынии по группе – Бельгия и Словакия.
Следующий матч Сборная Украины проведет против Словакии 21 июня в 16:00.
Румыния во втором туре сыграет против Бельгии в субботу, 22 июня в 22:00.