Футболисты сборной Украины, которые сейчас играют первый матч на Евро-2024, поблагодарили воинов, защищающих страну на передовой. Они уверены, что только благодаря им эта игра может произойти.

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Сборники отмечают, что 1 команда на поле имеет возможность сыграть только благодаря 1 миллиону болельщиков на поле боя.

Перед первой игрой на Евро мы хотим поблагодарить всех наших болельщиков, которые сегодня защищают Украину. Мы можем играть сегодня благодаря вам! Слава Украине!,

– добавили в Украинской ассоциации футбола.

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