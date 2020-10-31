Звездный футболист французского ПСЖ Марко Верратти стал жертвой розыгрыша своих не менее именитых партнеров. Футболисты ПСЖ едва не утопили телефон игрока сборной Италии.

В соцсетях появилось видео как Киллиан Мбаппе, Маркиньос и другие футболисты ПСЖ пасуют телефон в бассейне. Об этом сообщает 24 канал.

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Звезды ПСЖ бросают телефон Верратти, а спам итальянец беспомощно пытается его отобрать. Все, что осталось Марко – это смириться с розыгрышем партнеров.

К счастью, телефон Верратти все-таки не принял ванну. Впрочем, итальянский футболист, славящийся своей жесткостью, видимо, отомстит партнерам на футбольном поле.

Французский ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Парижане набрали за 8 туров 18 очков.

В Лиге чемпионов ПСЖ за два тура добыл три очка. В пассиве французов поражение от "Манчестер Юнайтед" и победа над "Башакшехиром".