Зірковий футболіст французького ПСЖ Марко Верратті став жертвою розіграшу своїх не менш іменитих партнерів. Футболісти ПСЖ ледь не втопили телефон гравця збірної Італії.

У соцмережах з'явилося відео як Кілліан Мбаппе, Маркіньос та інші футболісти ПСЖ пасують телефон у басейні. Про це повідомляє 24 канал.

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Зірки ПСЖ кидають телефон Верратті, а спам італієць безпорадно намагається його відібрати. Все, що залишилося Марко – це змиритися з розіграшем партнерів.

На щастя, телефон Верратті таки не прийняв ванну. Втім, італійський футболіст, який славиться своєю жорсткістю, мабуть, помститься партнерам на футбольному полі.

Французький ПСЖ очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції. Парижани набрали за 8 турів 18 очок.