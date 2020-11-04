Зіркові футболісти французького ПСЖ потрапили водночас у кумедну та моторошну ситуацію. Гравці паризького клубу застрягли у ліфті перед матчем Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

Половина французької команди застрягла в ліфті готелю в Німеччині. Про це повідомив у своїй соціальній мережі захисник парижан Левен Курзава, пише 24 канал.

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Футболісти ПСЖ вимушено провели у ліфті в Лейпцизі понад годину.

Для їх визволення були викликані місцеві рятувальники. На щастя, ніхто з гравців ПСЖ не постраждав.

Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur pic.twitter.com/nJBfJoXgUw — Fat'91 (@FatMat91HD) November 3, 2020

Серед футболістів, які опинилися у пасті, виявився італієць Марко Верратті. Хавбек, за інформацією ЗМІ, боїться ліфтів.

ПСЖ 4-го листопада проведе матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига". Поєдинок відбудеться на полі німецького клубу. Після двох турів обидві команди набрали по 3 очки. Лідер групи H – англійський "Манчестер Юнайтед".