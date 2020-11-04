Футболісти ПСЖ застрягли у ліфті перед матчем Ліги чемпіонів: відео
Зіркові футболісти французького ПСЖ потрапили водночас у кумедну та моторошну ситуацію. Гравці паризького клубу застрягли у ліфті перед матчем Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".
Половина французької команди застрягла в ліфті готелю в Німеччині. Про це повідомив у своїй соціальній мережі захисник парижан Левен Курзава, пише 24 канал.
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Футболісти ПСЖ вимушено провели у ліфті в Лейпцизі понад годину.
Для їх визволення були викликані місцеві рятувальники. На щастя, ніхто з гравців ПСЖ не постраждав.
Серед футболістів, які опинилися у пасті, виявився італієць Марко Верратті. Хавбек, за інформацією ЗМІ, боїться ліфтів.
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