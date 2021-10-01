Хозяевам не понравился счет встречи

Судьбу встречи решил единственный гол гостей, который в шестой компенсированной минуте второго тайма записал на свой счет Максим Литовченко.

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Почти сразу же после взятия ворот прозвучал финальный свисток. Однако, вместо того чтобы отправиться в раздевалки, команды продолжили выяснять отношения. Ссоры переросли в толчки, толчки – в полномасштабную драку. Арбитры пытались вмешаться и остановить конфликт, но их затея окончилась неудачей.

Следует заметить, что хозяева еще во время матча подогревались своими болельщиками, которые скандировали нецензурную брань в адрес главного арбитра встречи Игоря Бича.

Смотрите видео драки на 2:02:53