Господарям не сподобався рахунок зустрічі

Долю зустрічі вирішив єдиний гол гостей, який на шостій компенсованій хвилині другого тайму записав на свій рахунок Максим Литовченко.

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Майже відразу ж після взяття воріт пролунав фінальний свисток. Однак, замість того щоб відправитися у роздягальні, команди продовжили з'ясовувати стосунки. Сварки переросли в поштовхи, поштовхи – в повномасштабну бійку. Арбітри намагалися втрутитися і зупинити конфлікт, але їх затія закінчилася невдачею.

Слід зауважити, що господарі ще під час матчу підігрівалися своїми вболівальниками, які скандували нецензурну лайку на адресу головного арбітра зустрічі Ігоря Бича.

Дивіться відео бійки на 2:02:53