Нидерланды рискуют потерять 6 футболистов

Сборная Нидерландов, которая 13 июня сыграет против Украины в первом матче на Евро-2020, рискует потерять 6 ключевых игроков. Это произойдет, если УЕФА действительно запретит футболистам играть на Евро-2020.

К теме Глава Суперлиги Перес ответил на угрозы УЕФА: клубы могут исключить из Лиги чемпионов

Сейчас нидерландские футболисты выступают за 5 клубов, которые согласились выступать в Суперлиге:

Маттейс де Лигт (Ювентус)

Френки де Йонг (Барселона)

Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль)

Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед)

Стивен Бергвейн (Тоттенхэм)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Отметим, что возможные санкции могут повлиять и на сборную Украины. Команда Андрея Шевченко может потерять Андрея Лунина из Реала и Александра Зинченко из Манчестер Сити.

Впрочем, УЕФА вряд ли сможет наказать футболистов пока они фактически не сыграют в матчах Суперлиги. Вероятный турнир стартует не раньше августа 2021 года. К этому времени Евро-2020 завершится.



Что известно о Суперлиге / Инфографика Спорт 24