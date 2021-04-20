Нидерланды рискуют потерять 6 футболистов
Сборная Нидерландов, которая 13 июня сыграет против Украины в первом матче на Евро-2020, рискует потерять 6 ключевых игроков. Это произойдет, если УЕФА действительно запретит футболистам играть на Евро-2020.
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Сейчас нидерландские футболисты выступают за 5 клубов, которые согласились выступать в Суперлиге:
- Маттейс де Лигт (Ювентус)
- Френки де Йонг (Барселона)
- Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль)
- Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед)
- Стивен Бергвейн (Тоттенхэм)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
Отметим, что возможные санкции могут повлиять и на сборную Украины. Команда Андрея Шевченко может потерять Андрея Лунина из Реала и Александра Зинченко из Манчестер Сити.
Впрочем, УЕФА вряд ли сможет наказать футболистов пока они фактически не сыграют в матчах Суперлиги. Вероятный турнир стартует не раньше августа 2021 года. К этому времени Евро-2020 завершится.