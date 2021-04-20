Нідерланди ризикують втратити 6 футболістів

Збірна Нідерландів, яка 13 червня зіграє проти України у першому матчі на Євро-2020, ризикує втратити 6 ключових гравців. Це станеться, якщо УЄФА дійсно заборонить футболістам грати на Євро-2020.

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Наразі нідерландські футболісти виступають за 5 клубів, які погодилися виступати у Суперлізі:

Маттейс де Лігт (Ювентус)

Френкі де Йонг (Барселона)

Джорджіньо Вейналдум (Ліверпуль)

Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед)

Стівен Бергвейн (Тоттенхем)

Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

Зазначимо, що можливі санкції можуть вплинути й на збірну України. Команда Андрія Шевченка може втратити Андрія Луніна з Реала та Олександра Зінченка з Манчестер Сіті.

Втім, УЄФА навряд чи зможе покарати футболістів поки вони фактично не зіграють у матчах Суперліги. Ймовірний турнір стартує не швидше серпня 2021 року. До цього часу Євро-2020 завершиться.



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