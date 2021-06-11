Футболисты Металлист-1925 проведут матч в футболках с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава"

Харьковский Металлист-1925 в субботу, 12 июня, проведет последний матч в Первой лиге. На эту игру команда выйдет с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" на футболках.
Таким образом харьковский Металлист-1925 решил выразить поддержку сборной Украины накануне старта Евро-2020.
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На форме Металлист-1925 будут лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" /Фото Металлист-1925
Стоит добавить, что лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" стали официальными в сборной Украины. Соответствующее решение утвердил исполком УАФ. Таким образом сборная Украины имеет право выступать с ними на форме на Евро-2020 несмотря на протесты россиян.
- Металлист-1925 со следующего сезона будет выступать в УПЛ. Так что матч против ВПК-Агро в субботу, 12 июня, станет последним для команды в Первой лиге.
- Сборная Украины свой первый матч на Евро-2020 проведет в воскресенье, 13 июня, против сборной Нидерландов.
- Дебютный матч в новой форме с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" сборная Украины провела 7 июня, когда разгромила сборную Кипра в товарищеском матче.