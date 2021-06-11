Таким образом харьковский Металлист-1925 решил выразить поддержку сборной Украины накануне старта Евро-2020.

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На форме Металлист-1925 будут лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" /Фото Металлист-1925

Стоит добавить, что лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" стали официальными в сборной Украины. Соответствующее решение утвердил исполком УАФ. Таким образом сборная Украины имеет право выступать с ними на форме на Евро-2020 несмотря на протесты россиян.