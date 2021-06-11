Таким чином харківський Металіст-1925 вирішив висловити підтримку збірній України напередодні старту Євро-2020.

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На формі Металіст-1925 будуть гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" / Фото Металіст-1925

Варто додати, що гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!" стали офіційними в збірній України. Відповідне рішення затвердив виконком УАФ. Таким чином збірна України має право виступати з ними на формі на Євро-2020 попри протести росіян.