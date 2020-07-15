"Мариуполю" два последних матча в этом сезоне выпало сыграть на выезде. Поэтому команда отправилась в турне, которое продлится шесть дней. А на автобусе надо будет проехать 2800 километров.

В четверг, 16 июля, "Мариуполь" на выезде сыграет с полтавской "Ворсклой". А уже в воскресенье, 19 июля – против "Львова" тоже на выезде. На эти матчи команда отправилась из Мариуполя еще в среду, 15 июля, сообщили на официальном сайте клуба.

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Путешествие игроков "Мариуполя" по Украине

Между Мариуполем и Полтавой около 500 километров. Это расстояние команда должна преодолеть за среду, 15 июля. И уже вечером прибыть в Полтаву. Там в четверг, 16 июля, и состоится матч.

Это расстояние команда должна преодолеть за среду, 15 июля. И уже вечером прибыть в Полтаву. Там в четверг, 16 июля, и состоится матч. Из Полтавы команда в пятницу, 17 июля, отправится в Киев. Это еще 350 километров . Именно там они останутся на ночлег.

. Именно там они останутся на ночлег. В субботу, 18 июля, "Мариуполь" направится во Львов. На этот раз команда проедет еще 550 километров.

В воскресенье, 19 июля, "Мариуполь" сыграет против "Львова", после чего отправится домой. Для этого им придется проехать еще 1400 километров.

В Мариуполь команда прибудет аж в понедельник вечером, 20 июля.

Таким образом, очередная командировка команды продлится 6 дней. За это время азовцы сыграют два матча и преодолеют около 2800 километров на автобусе.

Стоит добавить, что это не впервые "Мариуполь" отправляется в такое далекое путешествие. И тоже команде приходится проводить свои матчи во Львове и Полтаве. Так было и в начале октября 2019 года, когда "Мариуполь" сначала провел матч Кубка Украины против "Руха" во Львове, а впоследствии матч чемпионата против "Ворсклы" в Полтаве. Однако тогда команда часть пути путешествовала по железной дороге – из Запорожья во Львов и из Львова в Полтаву. И не заезжала в Киев на ночевку. Поэтому маршрут составил 2600 километров. В этот раз весь путь придется провести в автобусе.