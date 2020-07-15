"Маріуполю" два останні матчі в цьому сезоні випало зіграти на виїзді. Тож команда відправилася в турне, яке триватиме шість днів. А на автобусі треба буде проїхати 2800 кілометрів.

В четвер, 16 липня, "Маріуполь" на виїзді зіграє з полтавською "Ворсклою". А вже у неділю, 19 липня – проти "Львова" теж на виїзді. На ці матчі команда відправилася з Маріуполя ще в середу, 15 липня, повідомили на офіційному сайті клубу.

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Подорож гравців "Маріуполя" Україною

Між Маріуполем та Полтавою близько 500 кілометрів . Цю відстань команда має подолати за середу, 15 липня. І вже ввечері прибути до Полтави. Там в четвер, 16 липня, і відбудеться матч.

. Цю відстань команда має подолати за середу, 15 липня. І вже ввечері прибути до Полтави. Там в четвер, 16 липня, і відбудеться матч. З Полтави команда в п'ятницю, 17 липня, відправиться до Києва. Це ще 350 кілометрів . Саме у столиці вони залишаться на нічліг.

. Саме у столиці вони залишаться на нічліг. В суботу, 18 липня, "Маріуполь" направиться до Львова. Цього разу команда проїде ще 550 кілометрів .

. В неділю, 19 липня, "Маріуполь" зіграє проти "Львова", після чого відправиться додому. Для цього їм доведеться проїхати ще 1400 кілометрів .

. В Маріуполь команда прибуде аж в понеділок ввечері, 20 липня.

Таким чином, чергове відрядження команди триватиме 6 днів. За цей час азовці зіграють два матчі та подолають близько 2800 кілометрів на автобусі.

Варто додати, що це не вперше "Маріуполь" відправляється в таку далеку подорож. І теж команді доводиться проводити свої матчі у Львові та Полтаві. Так було і на початку жовтня 2019 року, коли "Маріуполь" спочатку провів матч Кубка України проти "Руху" у Львові, а згодом матч чемпіонату проти "Ворскли" в Полтаві. Однак тоді команда частину шляху мандрувала залізницею – із Запоріжжя до Львова і зі Львова до Полтави. І не заїжджала до Києва на ночівлю. Тож маршрут склав 2600 кілометрів. Цього разу весь шлях доведеться провести в автобусі.