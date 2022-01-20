Трагическая гибель

Ахмет Чалык погиб 11 января около 9 часов утра по турецкому времени. Футболист не справился с управлением – его автомобиль вылетел с трассы. Полученные травмы не были совместимыми с жизнью – Ахмет Чалык умер. Ему было всего 27 лет.

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Эта смерть повергла в шок футболистов Коньяспора, за который выступал игрок. А также болельщиков команды.

Чествование памяти

18 января команда играла домашний матч против Аданадемирспора.

Перед матчем на трибунах развернули огромный баннер с изображением футболиста. Там он нарисован с крыльями на спине. А болельщики держали шарфы с его именем и номером 6, под которым футболист и выступал за команду.

Также они забросали поле цветами.

Цветы на стадионе в память об Ахмете Чалыке / Фото twitter.com/konyaspor

На саму игру футболисты вышли в футболках с изображением Чалыка.

В матче был забит только один гол – отличился Рахманович, который принес победу Коньяспору. После забитого гола он вместе с партнерами побежал в ряд запасных, где они над собой подняли футболку Чалыка, почтив его таким образом.