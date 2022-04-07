Акция в поддержку Украины

Футболисты юношеской команды Динамо наконец-то смогли сыграть долгосрочный матч против лиссабонского Спортинга. "Бело-синие" вышли на поединок с сине-желтыми флагами на спине, сообщает 24 канал.

Больше о матче Динамо U-19 уступило Спортингу в битве за выход в 1/4 Юношеской лиги УЕФА

После гимна Юношеской лиги УЕФА игроки Динамо и Спортинга сделали совместное фото. На видео из румынского Бухареста видно, что динамовцы держат в руках футболки соперника. Игроки "Спортинга" сделали такие подарки украинскому клубу.

Такую акцию поддержки трибуны встретили аплодисментами.

Видео выхода игроков Динамо на поле

К сожалению, подопечным Игоря Костюка не удалось выйти в четвертьфинал турнира. Спортинг обыграл киевлян – 1:2. Единственный гол в составе киевского клуба забил с пенальти Бражко.

Видео акции в поддержку Украины

После еврокубкового поединка футболисты сделали общие фото в память.