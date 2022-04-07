Динамо U-19 – Спортинг U-19 1:2

Голы: Бражко 49 (П) – Кабрал 2, Кабрал 28

Динамо U-19 – первая украинская команда, заигравшая официальный поединок с момента начала российского вторжения, пишет 24 канал.

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Ранее подопечные Игоря Костюка в раунде плей-офф прошли испанский Депортиво в серии пенальти, а в групповом турнире заняли второе место, опередив Баварию и Барселону.

Возвращение киевлян в футбол оказалось несколько болезненным. Только через две минуты после свистка Спортинг вышел вперед. Кабрал оказался на ударной позиции из пределов штрафной ударил в ворота оппонентов.

Португальцы агрессивно приступили к игре. Уже на 28-й минуте матча Спортинг увеличил свое преимущество. Практически аналогичным ударом Кабрал оформил дубль.

В дебюте второго тайма игрок киевлян Бражко реализовал пенальти, сократив счет до минимума.

К сожалению, Динамо так и не удалось реализовать свои шансы в игре против Спортинга. Киевляне в напряженной борьбе уступили португальцам со счетом 1:2.

Победители в 1/4 финала ЮЛУ встретятся с португальской Бенфикой, с которой киевляне играли в одной группе. А триумфаторов этой пары в полуфинале уже ждет туринский Ювентус.