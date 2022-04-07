Акція на підтримку України

Футболісти юнацької команди Динамо нарешті змогли зіграти довгостраждальний матч проти лісабонського Спортинга. "Біло-сині" вийшли на поєдинок із синьо-жовтими прапорами на спині, повідомляє 24 канал.

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Після гімну Юнацької ліги УЄФА гравці Динамо та Спортинга зробило спільне фото. На відео з румунського Бухаресту видно, що динамівці тримають у руках футболки суперника. Гравці Спортинга зробили такі подарунки українському клубу.

Таку акцію підтримки трибуни зустріли оплесками.

Відео виходу гравців Динамо на поле

На жаль, підопічним Ігоря Костюка не вдалось вийти у чвертьфінал турніру. Спортинг переграв киян – 1:2. Єдиний гол у складі київського клубу забив із пенальті Бражко.

Відео акції на підтримку України

Після єврокубкового поєдинку футболісти зробили спільні фото на згадку.