Челсі 3 квітня несподівано програв Вест Бромвічу в АПЛ. На післяматчевому тренуванні команди Томаса Тухеля ледь не сталась бійка.

Емоції на тренуванні

Конфлікт у лондонському клубі стався 4 квітня на тренуванні. Учасниками бійки стали німецький захисник Антоніо Рюдігер та іспанський воротар Кепа Аррісабалага.

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Все почалось з того, що Рюдігер влетів у підкаті у голкіпера. Після чого словесна перепалка між футболістами Челсі ледь не переросла у сутичку. Лише одноклубники змогли розборонити Рюдігера та Кепу.

Після такого неприємного інциденту головний наставник "аристократів" Томас Тухель достроково вигнав з тренування Рюдігера. Німецький захисник усвідомив, що вчинив неправильно та пізніше попросив вибачення у голкіпера.

Після цього Тухель заявив, що конфлікт між футболістами вичерпаний. Жодних санкцій Челсі проти футболістів через цю сутичку застосовувати не буде.

У попередньому турі клуб з Лондона вдома програв Вест Бромвічу з рахунком 2:5. Вже з 29-ї хвилини Челсі грало у меншості через вилучення Тіагу Сілви. Обидва футболісти провели цю зустріч на лаві для запасних.

Наступний поєдинок лондонський клуб зіграє 7 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня.