Футболісти Челсі ледь не побились на тренуванні після фіаско у матчі з аутсайдером АПЛ
Челсі 3 квітня несподівано програв Вест Бромвічу в АПЛ. На післяматчевому тренуванні команди Томаса Тухеля ледь не сталась бійка.
Джерело:The Guardian
Емоції на тренуванні
Конфлікт у лондонському клубі стався 4 квітня на тренуванні. Учасниками бійки стали німецький захисник Антоніо Рюдігер та іспанський воротар Кепа Аррісабалага.
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Все почалось з того, що Рюдігер влетів у підкаті у голкіпера. Після чого словесна перепалка між футболістами Челсі ледь не переросла у сутичку. Лише одноклубники змогли розборонити Рюдігера та Кепу.
Після такого неприємного інциденту головний наставник "аристократів" Томас Тухель достроково вигнав з тренування Рюдігера. Німецький захисник усвідомив, що вчинив неправильно та пізніше попросив вибачення у голкіпера.
Після цього Тухель заявив, що конфлікт між футболістами вичерпаний. Жодних санкцій Челсі проти футболістів через цю сутичку застосовувати не буде.
- У попередньому турі клуб з Лондона вдома програв Вест Бромвічу з рахунком 2:5. Вже з 29-ї хвилини Челсі грало у меншості через вилучення Тіагу Сілви. Обидва футболісти провели цю зустріч на лаві для запасних.
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