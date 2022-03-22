Футболисты в Аргентине бежали с поля под щитами полиции: все из-за разъяренных фанатов

Дерби у чемпионата Аргентины между Ривером Плейтом и Бока Хуниор всегда привлекают огромное внимание со стороны фанатов. На этот раз болельщики хозяев чуть ли не отомстили игрокам соперника после поражения.

Дикое поведение фанатов

Боку Хуниорсу удалось минимально обыграть Ривер Плейт 0:1. Единственный гол на 54-й минуте адской встречи забил Себастьян Вилья.

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Поражение не на шутку разозлило фанатов Ривера. На трибунах был настоящий огненный ад, который сделали болельщики с использованием файеров. От их гнева чуть не досталось футболистам Бока Хуниорсу. В них начали лететь посторонние предметы с трибун, когда они покидали поле.

Спасла гостей только полиция, дежурившая на матче. Праохранительными щитами прикрывали футболистов Боки в самое подтрибунное помещение.

Бока Хуниорс после поражения с 14 очками занимает 2 место в группе "В".

Победитель матча Ривер Плейт идет четвертым, имея в своем активе 13 пунктов в группе "А".



Ужасное поведение фанатов / Фото из твиттера B/R Football



Ад на трибунах Ривера / Фото из твиттера B/R Football