Дикое поведение фанатов

Боку Хуниорсу удалось минимально обыграть Ривер Плейт 0:1. Единственный гол на 54-й минуте адской встречи забил Себастьян Вилья.

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Поражение не на шутку разозлило фанатов Ривера. На трибунах был настоящий огненный ад, который сделали болельщики с использованием файеров. От их гнева чуть не досталось футболистам Бока Хуниорсу. В них начали лететь посторонние предметы с трибун, когда они покидали поле.

Спасла гостей только полиция, дежурившая на матче. Праохранительными щитами прикрывали футболистов Боки в самое подтрибунное помещение.

Бока Хуниорс после поражения с 14 очками занимает 2 место в группе "В".

Победитель матча Ривер Плейт идет четвертым, имея в своем активе 13 пунктов в группе "А".



Ужасное поведение фанатов / Фото из твиттера B/R Football



Ад на трибунах Ривера / Фото из твиттера B/R Football