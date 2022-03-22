Дика поведінка фанатів

Бока Хуніорс вдалось мінімально обіграти Рівер Плейт 0:1. Єдиний гол на 54-й хвилині пекельної зустрічі забив Себастьян Вілья.

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Поразка не на жарт розлютила фанатів Рівера. На трибунах було справжнє вогняне пекло, яке зробили уболівальники з використанням фаєрів. Від їх гніву ледь не дісталось футболістам Бока Хуніорс. У них почали летіти сторонні предмети з трибун, коли ті покидали поле.

Врятувала гостей лише поліція, яка чергувала на матчі. Прапоохоронні щитами прикривали футболістів Боки до самого підтрибунного приміщення.

Бока Хуніорс після поразки з 14 очками посідає 2-ге місце у групі "В".

Переможець матчу Рівер Плейт йде четвертим, маючи у своєму активі 13 пунктів у групі "А".



Жахлива поведінка фанатів / ​Фото з твітера B/R Football



Пекло на трибунах Рівера / ​Фото з твітера B/R Football