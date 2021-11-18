Источник ссылается на вышедшее в четверг, 18 ноября, заявление государственной прокуратуры Нидерландов. В нем говорится, что обвинения выдвинуты против 29-летнего жителя Амстердама и указывается место преступления – вечеринка, которая состоялась в районе Абкуд.

Смотрите также: Ким Кардашян спасла афганских футболисток, которых могли обезглавить талибы

"Решение привлечь к ответственности Промеса наиболее правильное. Ознакомившись с материалами, мы также обратимся в прокуратуру с просьбой привлечь подозреваемого к ответственности в связи с попыткой убийства. В случае необходимости мы обратимся для этого в суд", – отметил адвокат потерпевшего.

Что натворил футболист?

Летом 2020 года Промес находился на семейной вечеринке в Амстердаме, на которой присутствовал также его кузен. Во время вечеринки он нанес ножевые ранения своему племяннику.

Родственник Промеса не судился против него вплоть до ноября, хотя получил серьезные ранения. Однако после этого против нидерландца было открыто дело, которое расследовали вплоть до марта. А перед самым началом чемпионата Европы адвокаты потерпевшего начали требовать рассмотрения дела, чтобы сделать невозможным участие Промеса на турнире.

Теперь Промеса обвиняют в покушении на убийство. В случае, если вина будет доказана, ему грозит заключение на срок от двух до трех с половиной лет.