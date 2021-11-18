Джерело посилається на заяву державної прокуратури Нідерландів, яка вийшла у четвер, 18 листопада. У ній зазначається про те, що звинувачення висунуті проти 29-річного жителя Амстердаму та вказується місце злочину – вечірка, що відбулася в районі Абкуд.

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"Рішення притягнути до відповідальності Промеса є найбільш правильним. Ознайомившись із матеріалами, ми також звернемося до прокуратури з проханням притягнути підозрюваного до відповідальності у зв'язку зі спробою вбивства. У разі потреби ми звернемося для цього до суду", – зазначив адвокат потерпілого.

Що натворив футболіст?

Влітку 2020-го Промес перебував на сімейній вечірці в Амстердамі, на якій був присутній також його кузен. Під час вечірки він наніс ножові поранення своєму племіннику.

Родич Промеса не позивався проти нього аж до листопада, хоча отримав серйозні пошкодження. Проте після цього проти нідерландця відкрили справу, яку розслідували аж до березня. А перед самим початком чемпіонату Європи адвокати потерпілого почали вимагти розгляду справи, щоб унеможливило участь Промеса на турнірі.

Тепер Промеса звинувачують у замаху на вбивство. У разі, якщо його вина буде доведена, йому загрожує ув'язнення на термін від двох до трьох з половиною років.