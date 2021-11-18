Спортсменкам пришлось бежать из страны, поскольку пришедшие к власти талибы объявили на них охоту. Ранее талибы обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях.

К слову В мечети Афганистана снова прогремел взрыв: есть жертвы

Как спасали девушек

Девушки от 13 до 19 лет прибыли из Пакистана, куда они бежали из Афганистана еще в августе.

Операция по их эвакуации началась еще в конце августа. Из Кабула они должны были эвакуироваться в Катар, но на подъезде к аэропорту их высадили из автобуса из-за соображений безопасности.

Через два часа в аэропорту взорвался террорист-смертник, в результате чего погибли более 180 человек.

Через 10 дней им разрешили пересечь границу с Пакистаном, откуда они добрались самолетом до Великобритании.

Их рейс был зафрахтован еврейской организацией помощи и оплачен американской моделью Ким Кардашян.



Спасение женской сборной Афганистана по футболу / Фото twitter.com/andrearadri