Украинские болельщики футбола часто жалуются на наших арбитров, мол они неправильно судят. Однако еще хуже ситуация в Англии, где рефери игнорируют вопиющие нарушения правил.

Футболист мог потерять зрение

В воскресенье, 24 января, состоялся матч 26-го тура Чемпионшипа (вторая по силе лига Англии), в которой встречались Мидлсбро и Блэкберн (0:1). Об этом сообщает 24 канал.

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В первом тайме защитник Мидлсбро Даэль Фрай получил травму, которая не была совместима с продолжением матча. Фрая пришлось заменить после того, как Джарред Брантуэйт угодил ему шипами в лицо.

Во время атаки Мидлсбро состоялся навес в штрафную Блэкберна. Брантуэйт в попытке быть первым на мяче влетел шипами прямо в лицо Фрая.

Инцидент произошел в штрафной Блэкберна. Но главный арбитр Дин Уайтстоу и его помощники никак не отреагировали на эпизод. Ни пенальти, ни удаления для Брантуэйта не было.

Фрай, истекавший кровью, вынужден был покинуть поле. Его заменили на 18-й минуте и наложили швы в области глаза.

"Врач сказал, что он примерно в четверти дюйма от потери зрения – мне плохо", – сказал тренер Нил Уорнок после матча.

К вниманию. После 25 туров Мидлсбро занимает 7-е место в турнирной таблице. Блэкберн-9-й.