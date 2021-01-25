Українські вболівальники футболу часто скаржаться на наших арбітрів, мовляв вони неправильно судять. Однак ще гірша ситуація в Англія, де рефері ігнорують кричущі порушення правил.

Футболіст міг втратити зір

У неділю, 24 січня, відбувся матч 26-го туру Чемпіоншипу (друга за силою ліга Англії), в якій зустрічалися Мідлсбро та Блекберн (0:1). Про це повідомляє 24 каналу.

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У першому таймі захисник Мідлсбро Даель Фрай отримав травму, яка не була сумісна з продовженням матчу. Фрая довелося замінити після того, як Джарред Брантуейт влучив йому шипами в обличчя.

Під час атаки Мідлсбро відбувся навіс у штрафний майданчик Блекберна. Брантуейт у спробі бути першим на м'ячі влетів шипами прямо в обличчя Фрая.

Інцидент стався у штрафному Блекберна. Але головний арбітр Дін Вайтстоу та його помічники ніяк не відреагували на епізод. Ні пенальті, ні вилучення для Брантуейта не було.

Фрай, який стікав кров'ю, вимушений був покинули поле. Його замінили на 18-й хвилині і наклали шви в області ока.

"Лікар сказав, що він приблизно у чверті дюйма від втрати зору – мені погано", – сказав тренер Ніл Уорнок після матчу.

До уваги. Після 25 турів Мідлсбро посідає 7-е місце у турнірній таблиці. Блекберн – 9-й.