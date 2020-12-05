23-летний датский хавбек киевского Динамо Миккель Дуелунд в этом году не сможет выйти на поле из-за последствий коронавируса.

Дуелунд рассказал, как чуть не потерял сознание на тренировке. В интервью датскому изданию sport.tv2.dk, футолист признался, что он не был готов тренироваться на равных с остальными команды.

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"Во время одной из первых тренировок после негативного теста на COVID-19 у меня сильно закружилась голова. Мне стало совсем плохо и я чуть не упал в обморок. Со мной раньше такого никогда не случалось и это меня очень напугало", – признался 23-летний футболист .

Коронавирус дал осложнения на печень, из-за чего в Дуелунда возникла опасность возникновения тромбов.

"Я не мог управлять своим телом так, как всегда привык, и это пугает. Во мне было что-то такое, отчего мое тело вообще не работало. Это действительно странно, когда вдруг становится невозможно подняться на несколько ступенек, без передышки", – заявил Дуелунд.

Какие матчи пропустит Дуелунд

Дуелунд пропустит матчи чемпионата Украины против Мариуполя и Ковалевского Колоса, а также игру с венгерским Ференцварошем в Лиге чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне датчанин выходил на поле за Динамо лишь в двух матчах.