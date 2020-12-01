Киевское "Динамо" понесло очередную потерю. На этот раз команде до конца 2020 года не поможет полузащитник Виталий Буяльский.

Буяльский не попал в заявку киевского "Динамо" на матч Лиги чемпионов против Ювентуса на выезде. Игра состоится в среду, 2 декабря.

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В "Динамо" заявили о том, что ряд игроков не попали в заявку по разным причинам. Кроме Буяльского, не попали Миккель Дуэлунд, Александр Тымчик и Никита Бурда. Но сами причины не назвали.

По данным "Динамомания", у Буяльского сломанное ребро. Сломал он его на тренировке во время столкновения с Денисом Гармашем.

Таким образом Буяльский точно не сыграет до конца 2020 года. И пропустит четыре матча "Динамо". Кроме игры против "Ювентуса", это будет и матч против "Ференцвароша" в Лиге чемпионов, а также два матча в УПЛ – против "Колоса" и "Мариуполя".