23-річний данський хавбек київського Динамо Міккель Дуелунд нинішнього року не зможе вийти на поле через наслідки коронавірусу.

Дуелунд розповів, як ледь не втратив свідомість на тренуванні. В інтерв'ю данському виданню sport.tv2.dk, футоліст зізнався, що він не був готовий тренуватися на рівних з рештою команди.

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"Під час однієї з перших тренувань після негативного тесту на COVID-19 у мене сильно закрутилася голова. Мені стало зовсім погано і я мало не зомлів. Зі мною раніше такого ніколи не траплялося і це мене страшенно налякало", – зізнався 23-річний футболіст.

Коронавірус дав ускладнення на печінку, через що в Дуелунда виникла небезпека виникнення тромбів.

"Я не міг керувати своїм тілом так, як завжди звик, і це лякало. У мені було щось таке, через що моє тіло взагалі не працювало. Це дійсно дивно, коли раптом стає неможливо піднятися на кілька сходинок, без перепочинку", – заявив Дуелунд.

Які матчі пропустить Дуелунд

Дуелунд пропустить матчі чемпіонату України проти Маріуполя та ковалівського Колоса, а також гру з угорським Ференцварошем у Лізі чемпіонів УЄФА.

Нинішнього сезону данець виходив на поле за Динамо лише у двох матчах.