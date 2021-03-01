Главный врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными футболистами команды. Особенно тяжелая ситуация у центрбека Никиты Бурды.

Также, по словам врача, скоро должен восстановиться Денис Попов и Денис Гармаш.

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Ситуация налаживается

"У Дениса Попова травма икроножной мышцы, он находится на лечении. Для выздоровления ему понадобится как минимум три недели.

Беньямин Вербич продолжает восстановление после повреждения мышцы задней поверхности бедра. Динамика реабилитации положительная, но о конкретных сроках пока рано говорить.

Денис Гармаш восстанавливается после воспаления ахиллова сухожилия, уже начал беговую работу. У него хорошая динамика, все идет по плану.

А Клейтон, в свою очередь, уже вернулся к занятиям в общей группе.

Владимир Костевич, у которого травма крестообразных связок, на данный момент продолжает реабилитацию в Польше. В Украину он вернется уже когда сможет приступить к беговой работе.

А что касается Никиты Бурды, то в январе ему сделали повторную операцию на ахилле. Сроки восстановления после такого вмешательства длительные – около полугода", – сказал Шморгун.

К слову. В последнем туре УПЛ Динамо обыграло Львов (4:1) и оторвалось от Шахтера на 4 очка в турнирной таблице.