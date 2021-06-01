Футболистов сборной Украины на матче будут представлять детскими рисунками

В четверг, 3 июня, сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Северной Ирландии. Перед игрой на стадионе будут представлять игроков. Вместо традиционных фотографий футболистов, организаторы решили использовать детские рисунки.

Используют те рисунки, которые дети пришлют в Украинскую ассоциацию футбола.

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Для этого надо:

нарисовать одного из футболистов, который сейчас готовится к Евро-2020 в составе сборной Украины;

сделать фото рисунка;

отправить его УАФ в facebook.

Одиннадцать лучших работ, на которых будут изображены игроки стартового состава сборной на матч Украина – Северная Ирландия, будут использованы для их представления на табло "Днепр арены".

Кроме того, игроки национальной сборной среди одиннадцати лучших работ первого этапа выберут одну, автор которой получит мяч с автографами всех сборников.