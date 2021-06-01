Використають ті малюнки, які діти надішлють до Української асоціації футболу.

До теми Андрій Шевченко зізнався, яку команду хоче очолити після збірної України

Для цього треба:

намалювати одного з футболістів, який зараз готується до Євро-2020 в складі збірної України;

зробити фото малюнка;

надіслати його УАФ в facebook.

Одинадцять найкращих робіт, на яких будуть зображені гравці стартового складу збірної на матч Україна – Північна Ірландія, будуть використані для їх представлення на табло "Дніпро арени".

Окрім того, гравці національної збірної серед одинадцяти найкращих робіт першого етапу оберуть одну, автор якої отримає м’яч з автографами усіх збірників.