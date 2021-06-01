Работа в родном клубе
Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси, где победу праздновал лондонский клуб (0:1). Украинский наставник раскрыл карты своего будущего после ухода от руля сборной Украины.
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В интервью украинец признался, что хотел бы поработать с итальянским Миланом, в котором провел одни из лучших лет в своей карьере игрока. Сейчас наставник сконцентрирован на работе в сборной Украины, которая готовится к выступлениям на чемпионате Европы-2020.
Мы создали хороший коллектив и хотим достичь высоких результатов. После этого хочу поработать на клубном уровне. Это будет шаг вперед в моей тренерской карьере. Милан навсегда в моем сердце, а Италия стала вторым домом. Поэтому я хотел бы поработать именно в этой команде.
– заявил Шевченко.
- Италия не является чужой страной для нынешнего наставника украинской сборной. В течение 1999/2006 годов Шевченко был в Италии, играя за Милан. Именно в Серии А в футболке Милана феерил Шевченко в качестве футболиста. В августе 2008 года нападающий снова вернулся в "россонери", где пробыл до конца июня 2009 года на правах аренды.
- На Евро-2020 Украина стартует матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме. Также в группе нашим парням будут противостоять Австрия и Северная Македония.