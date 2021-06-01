Используют те рисунки, которые дети пришлют в Украинскую ассоциацию футбола.

К теме Андрей Шевченко признался, какую команду хочет возглавить после сборной Украины

Для этого надо:

нарисовать одного из футболистов, который сейчас готовится к Евро-2020 в составе сборной Украины;

сделать фото рисунка;

отправить его УАФ в facebook.

Одиннадцать лучших работ, на которых будут изображены игроки стартового состава сборной на матч Украина – Северная Ирландия, будут использованы для их представления на табло "Днепр арены".

Кроме того, игроки национальной сборной среди одиннадцати лучших работ первого этапа выберут одну, автор которой получит мяч с автографами всех сборников.