Матч между сборными Гаити и Белиза мог не состояться. Все потому, что команду гостей пытались похитить.

Нападение на сборную Белиза произошло по прибытии на Гаити. Автобус с футболистами пытались ограбить прямо во время движения из аэропорта в отель.

В то же время Форварда Баварии не вызвали в сборную из-за ошибки в электронном письме

Несколько вооруженных людей на мотоциклах устроили засаду. И напали на автобус, который вез футболистов. Одному из них даже удалось попасть внутрь. Именно он приказал водителю следовать за другими похитителями.

Трагедии удалось избежать, ведь полиция успела отреагировать на это нападение. Однако стоит отметить, что полиция чуть ли не сразу была на месте происшествия, ведь сопровождала автобус с футболистами.

Видео нападения на автобус с футболистами на Гаити

Tak kadrowicze Belize zostali „przywitani” na Haiti.



Na drodze do hotelu autokar został zatrzymany przez dużą grupę uzbrojonych mężczyzn. Czterech policjantów w eskorcie musiało negocjować z nimi dalszy przejazd.



O sytuacji powiadomiono już FIFA i CONCACAF.#CONCACAFpl pic.twitter.com/6b2NodQjXZ — Michał Matlak (@matlak_michal) March 22, 2021

К счастью никто из футболистов во время нападения не пострадал.

В Федерации футбола Белиза уже отреагировали на этот эпизод.