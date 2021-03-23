Матч між збірними Гаїті та Белізу міг не відбутися. Все через те, що команду гостей намагалися викрасти.

Напад на збірну Белізу стався по прибутті на Гаїті. Автобус з футболістами намагалися пограбувати прямо під час руху з аеропорту в готель.

Водночас Форварда Баварії не викликали до збірної через помилку в електронному листі

Декілька озброєних людей на мотоциклах влаштували засідку. І напали на автобус, який віз футболістів. Одному з них навіть вдалося потрапити всередину. Саме він наказав водієві слідувати за іншими викрадачами.

Трагедії вдалося уникнути, адже поліція встигла відреагувати на цей напад. Однак варто відзначити, що поліція чи не одразу була на місці події, адже супроводжували автобус з футболістами.

Відео нападу на автобус з футболістами на Гаїті

Tak kadrowicze Belize zostali „przywitani” na Haiti.



Na drodze do hotelu autokar został zatrzymany przez dużą grupę uzbrojonych mężczyzn. Czterech policjantów w eskorcie musiało negocjować z nimi dalszy przejazd.



O sytuacji powiadomiono już FIFA i CONCACAF.#CONCACAFpl pic.twitter.com/6b2NodQjXZ — Michał Matlak (@matlak_michal) March 22, 2021

На щастя ніхто з футболістів під час нападу не постраждав.

У Федерації футболу Белізу вже відреагували на цей епізод.