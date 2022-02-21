Хет-трик із гірким присмаком

Поєдинок проти США футболістка англійського Ліверпуля воліла б забути. Цей матч перетворився у справжній фільм жахів для Мейкали Мур, пише 24 канал.

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25-річна гравчиня так хотіла відзначитись голом, що вже на початку матчу зробила це двічі. Але засмутила свою ж голкіперку. Спершу Мейкала хотіла перехопити подачу з флангу, але м'яч рикошетом від ноги залетів у ворота Нової Зеландії.

Минула лише одна хвилина, яка Мур знову відправила м'яч у власну сітку воріт. Цього разу головою замкнула подачу американки.

Але на цьому футболістка Ліверпуля не зупинилась. На 36-й хвилині вона рикошетом від ноги оформила хет-трик у власні ворота. Мур увійшла в історію футболу, такі моменти у грі дуже унікальні.

Відео хет-трику у власні ворота

Відзначимо, що у другому таймі м'яч ще двічі побував у воротах Нової Зеландії, але цього разу забивала вже не Мур.

США розгромило Нову Зеландію на міжнародному товариському Кубку SheBelieves Cup із рахунком 5:0.