Хет-трик із гірким присмаком
Поєдинок проти США футболістка англійського Ліверпуля воліла б забути. Цей матч перетворився у справжній фільм жахів для Мейкали Мур, пише 24 канал.
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25-річна гравчиня так хотіла відзначитись голом, що вже на початку матчу зробила це двічі. Але засмутила свою ж голкіперку. Спершу Мейкала хотіла перехопити подачу з флангу, але м'яч рикошетом від ноги залетів у ворота Нової Зеландії.
Минула лише одна хвилина, яка Мур знову відправила м'яч у власну сітку воріт. Цього разу головою замкнула подачу американки.
Але на цьому футболістка Ліверпуля не зупинилась. На 36-й хвилині вона рикошетом від ноги оформила хет-трик у власні ворота. Мур увійшла в історію футболу, такі моменти у грі дуже унікальні.
Відео хет-трику у власні ворота
Відзначимо, що у другому таймі м'яч ще двічі побував у воротах Нової Зеландії, але цього разу забивала вже не Мур.
США розгромило Нову Зеландію на міжнародному товариському Кубку SheBelieves Cup із рахунком 5:0.
- Ця поразка стала вже другою на турнірі для Нової Зеландії, яка з нулем замикає таблицю.
- США із 4 очками йде на 2-му місці.
- Максимальний результат показують футболістки з Ісландії – дві перемоги в двох матчах.
- Також участь у турнірі бере Чехія.