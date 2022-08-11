Футболистка Коста-Рики забила безумный гол прямым ударом со штрафного на ЧМ: яркое видео

Матч чемпионата мира до 20 лет Коста-Рика – Австралия запомнился безумным голом хозяек встречи. Хотя Коста-Рика уступила сопернику, но ее единственный мяч превзошел все голы австралийских футболисток.

Невероятный штрафной

На 19-й минуте футболистки Коста-Рики неожиданно размочили нули на табло. Хозяйки заработали право на штрафную, которая стала результативной. Даже далекое расстояние не напугало Александру Пинелль.

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19-летняя игрока прямым ударом со штрафного поразила ворота Австралии. Голкиперка не смогла дотянуться до мяча, который за красивой траекторией залетел под перекладину ворот гостей.

Видео гола Коста-Рики

Жаль, что даже такой шедевр не спас костариканок от поражения. Еще до перерыва австрийки не только сравняли счет в матче, но и вышли вперед – 1:2. Голы забивали Хантер и Генри.

После отдыха еще один мяч влетел в ворота Коста-Рики благодаря точному удару Фентона.

В итоге – 1:3, поражение Коста-Рики. Но ее единственный гол в поединке заслуживает только аплодисментов.