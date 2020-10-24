Пока футболисты мужской команды львовских "Карпат" находятся на дне турнирной таблицы Второй лиги, футболистки женской команды побеждают и забивают красивые голы.

Красивый гол прямым ударом с углового, так называемый "сухой лист" в свой актив записала Надежда Чайка. Она забила гол в матче против николаевской "Ники".

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Надежда Чайка, которая является одновременно тренером и футболисткой "Карпат", подала с углового, закрутив мяч точно в ворота. Он пролетел точно над Дарьей Келюшик и от штанги залетел за линию ворот.

Сам матч закончился победой "Карпат". После гола Чайки обе команды обменялись точными ударами Клепацкой и Тарасенко.