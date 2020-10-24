Поки футболісти чоловічої команди львівських "Карпат" перебувають на дні турнірної таблиці Другої ліги, футболістки жіночої команди перемагають та забивають красиві голи.

Красивий гол прямими ударом з кутового, так званий "сухий лист" до свого активу записала Надія Чайка. Вона забила гол у матчі проти миколаївської "Ніки".

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Надія Чайка, яка є одночасно тренеркою та футболісткою "Карпат", подала з кутового, закрутивши м'яч точно у ворота. Він пролетів точно над Дар'єю Келюшик, і від штанги залетів за лінію воріт.

Сам матч закінчився перемогою "Карпат". Після голу Чайки, обидві команди обмінялися влучними ударами Клепацької та Тарасенко.