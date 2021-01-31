Вингер Шахтера Владислав Вакула 30 января покинул расположение Десны, пробыв в клубе всего 17 дней. Футболист уже присоединился к Мариуполю.

Источник: Sport.ua

По информации источника, 21-летний футболист молодежной сборной Украины был отчислен за "грубое нарушение спортивного режима".

К теме Игрок Шахтера Вакула покинул Десну через две недели после перехода в аренду

Добавим, что главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь подтвердил информацию о расторжении арендного договора, однако не стал называть причины.

Что известно о карьере Вакулы