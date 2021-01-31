Футболиста Шахтера выгнали из клуба за нарушение спортивного режима, – СМИ
Вингер Шахтера Владислав Вакула 30 января покинул расположение Десны, пробыв в клубе всего 17 дней. Футболист уже присоединился к Мариуполю.
Источник: Sport.ua
По информации источника, 21-летний футболист молодежной сборной Украины был отчислен за "грубое нарушение спортивного режима".
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Добавим, что главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь подтвердил информацию о расторжении арендного договора, однако не стал называть причины.
Что известно о карьере Вакулы
- Профессиональную карьеру Вакула начал в 2016 году в харьковском Металлисте, но почти сразу перешел в Сталь из Каменского, где за 2 года сыграл в 3 матчах.
- В 2018 году стал игроком Мариуполя, в 34 матчах забил 8 голов. В 2019 году подписал контракт с донецким Шахтером.
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