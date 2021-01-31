Футболіста Шахтаря вигнали з клубу за порушення спортивного режиму, – ЗМІ
Вінгер Шахтаря Владислав Вакула 30 січня покинув розташування Десни, пробувши у клубі всього 17 днів. Футболіст вже приєднався до Маріуполя.
Джерело: Sport.ua
За інформацією джерела, 21-річний футболіст молодіжної збірної України був відрахований за "грубе порушення спортивного режиму".
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Додамо, що головний тренер чернігівської клубу Олександр Рябоконь підтвердив інформацію про розірвання орендного договору, проте не став називати причини.
Що відомо про кар'єру Вакули
- Професійну кар'єру Вакула почав у 2016 році в харківському Металісті, але майже відразу перейшов у Сталь з Кам'янського де за 2 роки зіграв у 3 матчах.
- У 2018 став гравцем Маріуполя, в 34 матчах забив 8 голів. В 2019 підписав контракт з донецьким Шахтарем.
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