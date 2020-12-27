Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, у которого летом следующего года истекает контракт с "горняками", мог подписать предварительный контракт с клубом из России.

Интерес к 24-летнему хавбеку проявлял московский Спартак, который сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщает Todofichajes.

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Впрочем, Коваленко отказал россиянам и намерен перейти в итальянскую Аталанту, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.

Коваленко уходит из Шахтера