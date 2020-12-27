Футболиста сборной Украины хотел подписать клуб из России: он уже сделал свой выбор
Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко, у которого летом следующего года истекает контракт с "горняками", мог подписать предварительный контракт с клубом из России.
Интерес к 24-летнему хавбеку проявлял московский Спартак, который сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщает Todofichajes.
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Впрочем, Коваленко отказал россиянам и намерен перейти в итальянскую Аталанту, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.
Коваленко уходит из Шахтера
- Руководство Шахтера не смогло подписать новое соглашение с Виктором Коваленко.
- Воспитанник дончан в этом сезоне 11 раз появлялся на поле и забил 4 гола. Всего за клуб провел 200 поединков, в которых 32 раза отмечался в воротах соперников. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.
- Действующий контракт Виктора с "горняками" истекает летом 2021-го года. После чего он и вовсе достанется другим клубам бесплатно.
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