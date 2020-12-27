Футболіста збірної України хотів підписати клуб з Росії: він вже зробив свій вибір
Півзахисник Шахтаря і збірної України Віктор Коваленко, у якого влітку наступного року закінчується контракт з "гірниками", міг підписати попередній контракт з клубом з Росії.
Інтерес до 24-річного хавбека виявляв московський Спартак, який зараз посідає третє місце в турнірній таблиці РПЛ. Про це повідомляє Todofichajes.
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Втім, Коваленко відмовив росіянам і має намір перейти в італійську Аталанту, за яку виступає українець Руслан Маліновський.
Коваленко йде з Шахтаря
- Керівництво Шахтаря не змогло підписати нову угоду з Віктором Коваленком.
- Вихованець донеччан у цьому сезоні 11 разів з'являвся на полі та забив 4 голи. Загалом за клуб провів 200 поєдинків, у яких 32 рази відзначався у воротах суперників. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 мільйона євро.
- Чинний контракт Віктора з "гірниками" спливає влітку 2021-го року. Після чого він й взагалі дістанеться іншим клубам безкоштовно.
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