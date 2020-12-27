Півзахисник Шахтаря і збірної України Віктор Коваленко, у якого влітку наступного року закінчується контракт з "гірниками", міг підписати попередній контракт з клубом з Росії.

Інтерес до 24-річного хавбека виявляв московський Спартак, який зараз посідає третє місце в турнірній таблиці РПЛ. Про це повідомляє Todofichajes.

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Втім, Коваленко відмовив росіянам і має намір перейти в італійську Аталанту, за яку виступає українець Руслан Маліновський.

Коваленко йде з Шахтаря