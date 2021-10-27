Футболиста ПСЖ обокрала проститутка, когда он остановился на светофоре

Один из игроков ПСЖ стал жертвой ограбления. Произошло это тогда, когда он остановился на перекрестке на красный сигнал светофора.

Ограбление произошло вечером во вторник, 26 октября, близ Булонского леса (парк на западе Парижа).

Когда футболист на авто остановился на красный сигнал светофора, к нему в машину села проститутка. Она воспользовалась моментом и похитила из автомобиля телефон и кошелек.

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Правда, после этого пообещала вернуть телефон, если футболист отвезет ее в определенное место. Футболист выполнил эту просьбу.

Правоохранители не называют имени ограбленного футболиста. Известно лишь то, что он выступает за главную команду парижан.

Ущерб от ограбления оценивается в 200 евро.