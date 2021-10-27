Пограбування сталося ввечері у вівторок, 26 жовтня, поблизу Булонського лісу (парк на заході Парижа).

Коли футболіст на авто зупинився на червоний сигнал світлофора, до нього в машину сіла повія. Вона скористалася моментом, і викрала з автомобіля телефон та гаманець.

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Правда після цього пообіцяла повернути телефон, якщо футболіст відвезе її в певне місце. Футболіст виконав це прохання.

Правоохоронці не називають імені пограбованого футболіста. Відомо лише те, що він виступає за головну команду парижан.

Збитки від пограбування оцінюють у 200 євро.