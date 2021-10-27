Ограбление произошло вечером во вторник, 26 октября, близ Булонского леса (парк на западе Парижа).

Когда футболист на авто остановился на красный сигнал светофора, к нему в машину села проститутка. Она воспользовалась моментом и похитила из автомобиля телефон и кошелек.

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Правда, после этого пообещала вернуть телефон, если футболист отвезет ее в определенное место. Футболист выполнил эту просьбу.

Правоохранители не называют имени ограбленного футболиста. Известно лишь то, что он выступает за главную команду парижан.

Ущерб от ограбления оценивается в 200 евро.