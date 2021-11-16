Футболиста МанСити Бенжамена Менди обвинили в еще двух случаях изнасилования

Британская полиция предъявила еще два обвинения в изнасиловании футболисту Бенжамену Менди. В целом игрока Манчестер Сити обвиняют теперь в шести случаях изнасилования и одном сексуальном насилии.

Новые обвинения против Менди

Новые обвинения в двух изнасилованиях выдвинула еще одна женщина.

Таким образом количество обвинений против Менди возросло до шести случаев изнасилования и одного сексуального насилия, которое произошло в период с октября 2020 года по август 2021 года. Это все произошло в доме футболиста в Престбери. Обвинения касаются четырех женщин в возрасте от 16 лет и старше.

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Также в этих изнасилованиях обвиняют и 40-летнего Луиса Саа Маттури. Ему тоже предъявили дополнительные обвинения.

Обвинения против Менди выдвинули в августе 2021 года. Тогда его взяли под стражу. С тех пор он находится под арестом. Суд трижды отказал футболисту в освобождении под залог.

Когда об этом случае стало известно, Манчестер Сити отстранил футболиста. Он перешел в стан "горожан" в 2017 году за 52 миллиона фунтов стерлингов, трижды став чемпионом Англии.

Суд по этому делу был запланирован на 24 января. Однако теперь его могут перенести на более поздний срок из-за новых обвинений футболиста.