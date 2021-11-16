Футболіста МанСіті Бенжамена Менді звинуватили у ще двох випадках зґвалтування

Британська поліція висунула ще два звинувачення у зґвалтуванні футболісту Бенжамену Менді. Загалом гравця Манчестер Сіті звинувачують тепер у шести випадках зґвалтування та одному сексуальному насиллі.

Нові звинувачення проти Менді

Нові звинувачення у ще двох зґвалтуваннях висунула ще одна жінка.

Таким чином кількість звинувачень проти Менді зросла до шести випадків зґвалтування та одному сексуальному насиллю, яке сталося в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року. Це все відбулося в будинку футболіста у Престбері. Звинувачення стосуються чотирьох жінок віком від 16 років.

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Також у цих зґвалтуваннях звинувачують і 40-річного Луїса Саа Маттурі. Йому теж висунули додаткові звинувачення.

Звинувачення проти Менді висунули в серпні 2021 року. Тоді його взяли під варту. З того часу він перебуває під арештом. Суд тричі відмовив футболісту у звільненні під заставу.

Коли про цей випадок стало відомо, Манчестер Сіті відсторонив футболіста. Він перейшов до стану "містян" у 2017 році за 52 мільйони фунтів стерлінгів, тричі ставши чемпіоном Англії.

Суд у цій справі був запланований на 24 січня. Однак тепер його можуть перенести на пізніший термін через нові звинувачення футболіста.